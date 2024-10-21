Глава семьи успел спасти троих детей
В Тюменской области в пожаре погибли женщина и ребенок. Об этом в telegram-канале сообщает МЧС России.
«На пожаре в Тюменской области погибли женщина и ребенок. В деревне Боровлянка загорелся частный дом. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в доме проживали 6 человек. Отец смог вывести на улицу троих своих детей, при этом получив ожоги. Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика.
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