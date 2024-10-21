21 октября 2024

В Тюменской деревне на пожаре погибли женщина и ребенок. Видео

В Тюмени на пожаре погибли женщина и ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава семьи успел спасти троих детей
Глава семьи успел спасти троих детей Фото:

В Тюменской области в пожаре погибли женщина и ребенок. Об этом в telegram-канале сообщает МЧС России.

«На пожаре в Тюменской области погибли женщина и ребенок. В деревне Боровлянка загорелся частный дом. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в доме проживали 6 человек. Отец смог вывести на улицу троих своих детей, при этом получив ожоги. Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика.

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В Тюменской области в пожаре погибли женщина и ребенок. Об этом в telegram-канале сообщает МЧС России. «На пожаре в Тюменской области погибли женщина и ребенок. В деревне Боровлянка загорелся частный дом. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в доме проживали 6 человек. Отец смог вывести на улицу троих своих детей, при этом получив ожоги. Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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