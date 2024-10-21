21 октября 2024

Челябинский производитель лимонадов судится с магазинами «Мавт» и Spar

© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель газировки, не дождавшись ответа, подал иски на общую сумму в 20 млн рублей
Производитель газировки, не дождавшись ответа, подал иски на общую сумму в 20 млн рублей Фото:

Производитель напитков, компания «Гризли» из Челябинска судится с торговыми сетями «Мавт-Винотека» и Spar из-за лимонадов «Лимонатти». Как URA.RU заявил юрист Сергей Гаврюшкин, производитель потребовал с ответчиков по 10 млн рублей.

«Сравнив товарный знак с реализуемым ответчиком, истец пришел к выводу о наличии у них полного сходства с точки зрения потребителя товаром. Просим взыскать с ООО „Мировые вина“ (работает под брендом „Мавта“ — прим. URA.RU) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 млн рублей», — отмечено в иске.

«Гризли» является обладателем знаков «Лимонатти» и Limonatti. Выяснив, что в магазинах продается продукция с таким же названием, компания в сентябре потребовала выплатить компенсацию в сумме 10 млн рублей, но желаемого не достигла. С тем же обращением производитель вышел на администрацию Spar (компания «Молл»), продающую напиток Limonatti by Borjomi.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к обеим компаниям-ответчикам. В «Молле» запрос к моменту публикации остался без ответа, «Мировые вина на телефонный звонок не ответили.

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Производитель напитков, компания «Гризли» из Челябинска судится с торговыми сетями «Мавт-Винотека» и Spar из-за лимонадов «Лимонатти». Как URA.RU заявил юрист Сергей Гаврюшкин, производитель потребовал с ответчиков по 10 млн рублей. «Сравнив товарный знак с реализуемым ответчиком, истец пришел к выводу о наличии у них полного сходства с точки зрения потребителя товаром. Просим взыскать с ООО „Мировые вина“ (работает под брендом „Мавта“ — прим. URA.RU) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 млн рублей», — отмечено в иске. «Гризли» является обладателем знаков «Лимонатти» и Limonatti. Выяснив, что в магазинах продается продукция с таким же названием, компания в сентябре потребовала выплатить компенсацию в сумме 10 млн рублей, но желаемого не достигла. С тем же обращением производитель вышел на администрацию Spar (компания «Молл»), продающую напиток Limonatti by Borjomi. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к обеим компаниям-ответчикам. В «Молле» запрос к моменту публикации остался без ответа, «Мировые вина на телефонный звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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