Челябинский производитель лимонадов судится с магазинами «Мавт» и Spar

Производитель напитков, компания «Гризли» из Челябинска судится с торговыми сетями «Мавт-Винотека» и Spar из-за лимонадов «Лимонатти». Как URA.RU заявил юрист Сергей Гаврюшкин, производитель потребовал с ответчиков по 10 млн рублей.
«Сравнив товарный знак с реализуемым ответчиком, истец пришел к выводу о наличии у них полного сходства с точки зрения потребителя товаром. Просим взыскать с ООО „Мировые вина“ (работает под брендом „Мавта“ — прим. URA.RU) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 млн рублей», — отмечено в иске.
«Гризли» является обладателем знаков «Лимонатти» и Limonatti. Выяснив, что в магазинах продается продукция с таким же названием, компания в сентябре потребовала выплатить компенсацию в сумме 10 млн рублей, но желаемого не достигла. С тем же обращением производитель вышел на администрацию Spar (компания «Молл»), продающую напиток Limonatti by Borjomi.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к обеим компаниям-ответчикам. В «Молле» запрос к моменту публикации остался без ответа, «Мировые вина на телефонный звонок не ответили.
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