Религиозные листовки, полученные курганцами, рассылает американская секта

Курганцы обнаружили религиозные послания с приглашением на воскресную службу, которые как оказалось, направлены американской сектой харизматов, известной как неопятидесятники. Об этом URA.RU сообщает епархиальный апологетический центр святителя Макария Невского в Кургане.
Эти организации в России известны под различными наименованиями, такими как «Церковь жатвы», «Слово жизни» и другие, и часто именуют себя христианами евангельской веры. «Послания, которые получили жители Кургана, подписаны ЦРО „Омская епархия церквей христиан веры евангельской“. Организация входит в структуру РЦХВЕ (головная организация российской секты неопятидесятников американского происхождения). Ее лидер — Эдуард Гробовенко — личность очень примечательная. Родился на Украине, учился на пастора в Риге, затем приехал на Урал для сектантской проповеди», — указано в сообщили в центре.
Бывшие члены секты утверждают, что Гробовенко эксплуатирует прихожан, включая зависимых от наркотиков, заставляя их работать на предприятиях секты.
Согласно Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), неопятидесятничество — это оккультное сектантское движение, возникшее в США в 1970-х, и его учение является кощунственной пародией на христианство.
Лидеры неопятидесятников, такие как Кеннет Хейгин и Бенни Хинн, учат, что присутствие Бога проявляется через экстатические состояния, что может дестабилизировать психику участников. «Такие практики представляют серьезную опасность для духовной целостности людей, приводя к духовным и физическим преступлениям в рамках секты», — говорится в заявлении РАЦИРС.
В заключение, РАЦИРС выразили убеждение в опасности продолжающегося проникновения неопятидесятников в общественные и государственные структуры, подчеркнув необходимость отказа от любого сотрудничества с подобными тоталитарными организациями.
URA.RU ранее писало, что курганцы обнаружили странные приглашения на проповеди. Они их нашли в почтовых ящиках.
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