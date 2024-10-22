Минобороны показало кадры полета ракетоносцев Ту-95мс над Японским морем. Видео

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Два ракетоносца Ту-95мс совершили полет длительностью 10 часов, сообщили в МО РФ
Два ракетоносца Ту-95мс совершили полет длительностью 10 часов, сообщили в МО РФ Фото:

Два российских ракетоносца Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами Японского моря. Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. В ведомстве добавили, что длительность полета составила 10 часов, ракетоносцы сопровождались самолетами Су-30см.

В МО РФ подчеркнули, что полеты были совершены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Также ВКС России совершают полеты над нейтральными водами Тихого Океана, Черно и Балтийского морей, а также Арктики и Северной Атлантики.

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Два российских ракетоносца Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами Японского моря. Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры. «Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. В ведомстве добавили, что длительность полета составила 10 часов, ракетоносцы сопровождались самолетами Су-30см. В МО РФ подчеркнули, что полеты были совершены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Также ВКС России совершают полеты над нейтральными водами Тихого Океана, Черно и Балтийского морей, а также Арктики и Северной Атлантики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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