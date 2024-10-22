Два российских ракетоносца Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами Японского моря. Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. В ведомстве добавили, что длительность полета составила 10 часов, ракетоносцы сопровождались самолетами Су-30см.
В МО РФ подчеркнули, что полеты были совершены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Также ВКС России совершают полеты над нейтральными водами Тихого Океана, Черно и Балтийского морей, а также Арктики и Северной Атлантики.
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