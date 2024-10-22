Генпрокурор РФ рассказал о целях пересекших границу Курской области западных журналистов

Краснов: пробравшиеся в Курскую область журналисты героизировали ВСУ
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Краснов заявил, что западные журналисты под Курском героизировали боевиков ВСУ
Краснов заявил, что западные журналисты под Курском героизировали боевиков ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Иностранные журналисты незаконно пересекли границу России для освещения действий Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю, вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения», — заявил Краснова на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро, передает «Лента.ру».

По словам генпрокурора, эти журналисты не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей профессиональной деятельности. В настоящее время против них ведется расследование уголовных дел. В ходе своего выступления на саммите Краснов также напомнил о серьезности нарушений, совершенных в ходе нападения ВСУ.

Ранее журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент поделилась материалом, который был создан во время ее пребывания в Курской области. Однако официально ей не было разрешено работать на территории России. На фотографиях, которые были опубликованы, можно увидеть, как Трент вместе с другими журналистами пересекает границу Российской Федерации в сопровождении бойцов ВСУ.

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Иностранные журналисты незаконно пересекли границу России для освещения действий Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю, вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения», — заявил Краснова на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро, передает «Лента.ру». По словам генпрокурора, эти журналисты не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей профессиональной деятельности. В настоящее время против них ведется расследование уголовных дел. В ходе своего выступления на саммите Краснов также напомнил о серьезности нарушений, совершенных в ходе нападения ВСУ. Ранее журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент поделилась материалом, который был создан во время ее пребывания в Курской области. Однако официально ей не было разрешено работать на территории России. На фотографиях, которые были опубликованы, можно увидеть, как Трент вместе с другими журналистами пересекает границу Российской Федерации в сопровождении бойцов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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