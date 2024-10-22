Мадуро: «нефтяные мускулы» РФ и Венесуэлы нужны БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул важность объединения «нефтяных мускулов» России и Венесуэлы в рамках БРИКС. Об этом он заявил в ходе своего визита в Казань, где принимает участие в саммите группировки.
«Я всегда думал о возможности того, как мы будем объединены», — сказал Мадуро, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о «нефтяных мускулах» других стран. По его словам, саммит стал «эпицентром нового многополярного мира».
Ране сообщалось, что Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту города около 21:30 по московскому времени. После приземления Мадуро в сопровождении делегации спустился на взлетно-посадочную полосу.
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