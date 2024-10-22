22 октября 2024

Мадуро: «нефтяные мускулы» РФ и Венесуэлы нужны БРИКС

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Мадуро примет участие в БРИКС Фото:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул важность объединения «нефтяных мускулов» России и Венесуэлы в рамках БРИКС. Об этом он заявил в ходе своего визита в Казань, где принимает участие в саммите группировки.

«Я всегда думал о возможности того, как мы будем объединены», — сказал Мадуро, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о «нефтяных мускулах» других стран. По его словам, саммит стал «эпицентром нового многополярного мира».

Ране сообщалось, что Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту города около 21:30 по московскому времени. После приземления Мадуро в сопровождении делегации спустился на взлетно-посадочную полосу.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул важность объединения «нефтяных мускулов» России и Венесуэлы в рамках БРИКС. Об этом он заявил в ходе своего визита в Казань, где принимает участие в саммите группировки. «Я всегда думал о возможности того, как мы будем объединены», — сказал Мадуро, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о «нефтяных мускулах» других стран. По его словам, саммит стал «эпицентром нового многополярного мира». Ране сообщалось, что Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту города около 21:30 по московскому времени. После приземления Мадуро в сопровождении делегации спустился на взлетно-посадочную полосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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