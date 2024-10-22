Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Казань

22 октября 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Мадуро встретил премьер-министр Татарстана Песошин Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту города около 21:30 по московскому времени. «После приземления Николас Мадуро в сопровождении представительной делегации спустился на взлетно-посадочную полосу. Встречающей стороной выступили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие официальные лица России», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Накануне прибытия Мадуро в Казань, в город также приехала исполнительный вице-президент Венесуэлы и министр народной власти по нефти Делси Родригес. Ранее Президент России Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. В ходе переговоров индийский премьер-министр Нарендра заявил, что Индия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту города около 21:30 по московскому времени. «После приземления Николас Мадуро в сопровождении представительной делегации спустился на взлетно-посадочную полосу. Встречающей стороной выступили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие официальные лица России», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Накануне прибытия Мадуро в Казань, в город также приехала исполнительный вице-президент Венесуэлы и министр народной власти по нефти Делси Родригес. Ранее Президент России Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. В ходе переговоров индийский премьер-министр Нарендра заявил, что Индия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине.