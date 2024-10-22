22 октября 2024

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Казань

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Мадуро встретил премьер-министр Татарстана Песошин Фото:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту города около 21:30 по московскому времени.

«После приземления Николас Мадуро в сопровождении представительной делегации спустился на взлетно-посадочную полосу. Встречающей стороной выступили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие официальные лица России», — передает корреспондент ТАСС с места событий.

Накануне прибытия Мадуро в Казань, в город также приехала исполнительный вице-президент Венесуэлы и министр народной власти по нефти Делси Родригес. Ранее Президент России Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. В ходе переговоров индийский премьер-министр Нарендра заявил, что Индия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту города около 21:30 по московскому времени. «После приземления Николас Мадуро в сопровождении представительной делегации спустился на взлетно-посадочную полосу. Встречающей стороной выступили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие официальные лица России», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Накануне прибытия Мадуро в Казань, в город также приехала исполнительный вице-президент Венесуэлы и министр народной власти по нефти Делси Родригес. Ранее Президент России Владимир Путин встретил глав делегаций стран БРИКС, прибывающих на неформальный обед в Казанской ратуше. В ходе переговоров индийский премьер-министр Нарендра заявил, что Индия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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