МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов

Правоохранители смогут дистанционно отслеживать маршрут мигрантов, которых выдворяют из России. Об этом говорится в проекте приказа МВД.
«Сотрудники МВД получат право дистанционно контролировать маршрут мигрантов, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Такая мера будет применяться для иностранцев, которых обязали покинуть страну самостоятельно. Закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года», — передает газета «Ведомости» со ссылкой законопроект.
Уточняется, что сотрудники смогут использовать спецсредства технического контроля, чтобы проследить за тем, как мигранты покидают Россию. Маршрут выдворяемые лица должны заранее согласовывать с компетентными органами, подчеркивается в документе.
Ранее в разговоре с URA.RU исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов подчеркнул, что в настоящий момент больше всего нуждаются в трудовых мигрантах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, юг России. На них приходится до 60% приезжих.
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