22 октября 2024

МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантам помогут покинуть Россию
Мигрантам помогут покинуть Россию Фото:

Правоохранители смогут дистанционно отслеживать маршрут мигрантов, которых выдворяют из России. Об этом говорится в проекте приказа МВД.

«Сотрудники МВД получат право дистанционно контролировать маршрут мигрантов, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Такая мера будет применяться для иностранцев, которых обязали покинуть страну самостоятельно. Закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года», — передает газета «Ведомости» со ссылкой законопроект.

Уточняется, что сотрудники смогут использовать спецсредства технического контроля, чтобы проследить за тем, как мигранты покидают Россию. Маршрут выдворяемые лица должны заранее согласовывать с компетентными органами, подчеркивается в документе.

Ранее в разговоре с URA.RU исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов подчеркнул, что в настоящий момент больше всего нуждаются в трудовых мигрантах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, юг России. На них приходится до 60% приезжих.

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Правоохранители смогут дистанционно отслеживать маршрут мигрантов, которых выдворяют из России. Об этом говорится в проекте приказа МВД. «Сотрудники МВД получат право дистанционно контролировать маршрут мигрантов, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Такая мера будет применяться для иностранцев, которых обязали покинуть страну самостоятельно. Закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года», — передает газета «Ведомости» со ссылкой законопроект. Уточняется, что сотрудники смогут использовать спецсредства технического контроля, чтобы проследить за тем, как мигранты покидают Россию. Маршрут выдворяемые лица должны заранее согласовывать с компетентными органами, подчеркивается в документе. Ранее в разговоре с URA.RU исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов подчеркнул, что в настоящий момент больше всего нуждаются в трудовых мигрантах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, юг России. На них приходится до 60% приезжих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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