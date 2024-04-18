Как власти усилили контроль над мигрантами после теракта в «Крокусе»

Минобрнауки: с мая проводить экзамены для мигрантов будут только вузы

18 апреля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

В России ужесточен контроль за соблюдение миграционного законодательства Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в концертном помещении «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта. Четверо вооруженных террористов ворвались в помещение, устроили поджог, а также начали массовый расстрел людей. Далее выяснилось, что исполнителями теракта оказались мигранты. После этого полицейские провели масштабные рейды, в ходе которых выявили более шести тысяч нарушений миграционного законодательства. Власти страны также предприняли шаги к ужесточению. URA.RU рассказывает, какие именно. В частности, в Минобрнауки ужесточили прохождение мигрантом экзамена на знание русского языка. Теперь его смогут проводить только вузы. Миграционная политика после «Крокуса» В Минобрнауки РФ ужесточили прохождение мигрантом экзамена на знание русского языка. Теперь коммерческие предприятия не смогут проводить такой экзамен. В России будут отобраны вузы в каждом из регионов и только они смогут проводить соответствующий экзамен. Российский президент Владимир Путин по факту произошедшей трагедии провел заседание расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ. В ходе встречи он подчеркнул, что миграционная политика в РФ должна быть взята под контроль. Он акцентировал внимание на деятельности правоохранительных органов. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко также подчеркнул, что борьба с терроризмом должна быть связана с нормализацией миграционных процессов. Причем он подчеркнул, что работа в миграционной сфере не должна быть связана только рамками борьбы с терроризмом. Депутат Госдумы Иван Сухарев также предлагал проверять соблюдение закона человеком при выдаче ему российского паспорта. По его мнению, если за последние десять лет были зафиксированы случам криминального характера, то такому гражданину не следует выдавать паспорт, так как вероятно тот вернется к незаконной деятельности. Если же так получилось, что мигрант был замечен в противоправной и противозаконной деятельности, при его поиске стоит задействовать систему распознавания лиц. В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев предложил при выдаче паспорта мигранту сразу ставить того на воинский учет. Он подытожил, что у россиян есть не только права, но и обязанности. Ответственность за покрытие нелегалов После того как прошли сообщения о том, что руководители маркетплейса Wildberries дают нелегальным работникам инструкции, как правильно сбегать от Росгвардии, о ситуации высказался депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал навсегда закрыть маркетплейс за покрытие нелегальных мигрантов. Депутат призвал следователей и силовиков жестко отреагировать на действия Wildberries. Ведомство миграционной политики В начале апреля в России начали обсуждать создание отдельного ведомства, которое займется межнациональной и миграционной политикой. Причем подчиняться оно будет напрямую президенту. Об этом писали журналисты «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к правительству страны. В настоящий момент структура прорабатывается. Ужесточение требований к трудовым мигрантам до теракта Еще задолго до того, как теракт в «Крокусе» произошел, в Госдуме начали прорабатывать инициативы в части миграционного законодательства. В частности, отмечалось, что в стране будут введены новые требования к набору трудовых мигрантов. Также Минтруд РФ подготовил новые требования, которые предусматривают введение особого документа для мигрантов, подтверждающего их право на временную трудовую деятельность в России. Помимо этого из документа ведомства следовало, что если мигрантам будет предложена работа на предприятии, а они откажутся — их будут вынуждены депортировать. Все эти инициативы направлены на решение проблем с дефицитом кадров в России. Для этого также создан отдельный нацпроект. В разговоре с URA.RU исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов подчеркнул, что в настоящий момент больше всего нуждаются в трудовых мигрантах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, юг России. На них приходится до 60% приезжих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в концертном помещении «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта. Четверо вооруженных террористов ворвались в помещение, устроили поджог, а также начали массовый расстрел людей. Далее выяснилось, что исполнителями теракта оказались мигранты. После этого полицейские провели масштабные рейды, в ходе которых выявили более шести тысяч нарушений миграционного законодательства. Власти страны также предприняли шаги к ужесточению. URA.RU рассказывает, какие именно. В частности, в Минобрнауки ужесточили прохождение мигрантом экзамена на знание русского языка. Теперь его смогут проводить только вузы. В Минобрнауки РФ ужесточили прохождение мигрантом экзамена на знание русского языка. Теперь коммерческие предприятия не смогут проводить такой экзамен. В России будут отобраны вузы в каждом из регионов и только они смогут проводить соответствующий экзамен. Российский президент Владимир Путин по факту произошедшей трагедии провел заседание расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ. В ходе встречи он подчеркнул, что миграционная политика в РФ должна быть взята под контроль. Он акцентировал внимание на деятельности правоохранительных органов. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко также подчеркнул, что борьба с терроризмом должна быть связана с нормализацией миграционных процессов. Причем он подчеркнул, что работа в миграционной сфере не должна быть связана только рамками борьбы с терроризмом. Депутат Госдумы Иван Сухарев также предлагал проверять соблюдение закона человеком при выдаче ему российского паспорта. По его мнению, если за последние десять лет были зафиксированы случам криминального характера, то такому гражданину не следует выдавать паспорт, так как вероятно тот вернется к незаконной деятельности. Если же так получилось, что мигрант был замечен в противоправной и противозаконной деятельности, при его поиске стоит задействовать систему распознавания лиц. В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев предложил при выдаче паспорта мигранту сразу ставить того на воинский учет. Он подытожил, что у россиян есть не только права, но и обязанности. После того как прошли сообщения о том, что руководители маркетплейса Wildberries дают нелегальным работникам инструкции, как правильно сбегать от Росгвардии, о ситуации высказался депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал навсегда закрыть маркетплейс за покрытие нелегальных мигрантов. Депутат призвал следователей и силовиков жестко отреагировать на действия Wildberries. Еще задолго до того, как теракт в «Крокусе» произошел, в Госдуме начали прорабатывать инициативы в части миграционного законодательства. В частности, отмечалось, что в стране будут введены новые требования к набору трудовых мигрантов. Также Минтруд РФ подготовил новые требования, которые предусматривают введение особого документа для мигрантов, подтверждающего их право на временную трудовую деятельность в России. Помимо этого из документа ведомства следовало, что если мигрантам будет предложена работа на предприятии, а они откажутся — их будут вынуждены депортировать. Все эти инициативы направлены на решение проблем с дефицитом кадров в России. Для этого также создан отдельный нацпроект. В разговоре с URA.RU исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов подчеркнул, что в настоящий момент больше всего нуждаются в трудовых мигрантах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, юг России. На них приходится до 60% приезжих.