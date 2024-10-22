В Магнитогорске сотрудницу турфирмы обвинили в обмане клиентов на 5 млн рублей

23 октября 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Женщина обманула более 300 человек, которые пытались отправиться на отдых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) полициейские проверяют турфирму «НексТур», сотрудница которой обманула клиентов почти на 5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело. «В полицию обратились более 30 потерпевших, которые оплатили туры стоимостью от 100 тысяч рублей, но услуги по организации отдыха им не были оказаны. На данный момент общий причиненный ущерб составляет почти 5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Предварительно, сотрудница продавала клиентам путевки на отдых ниже рыночной стоимости. При этом она понимала, что не сможет оказать услугу. Но репутация играла на нее (ранее турагентство предоставляло клиентам путевки). Поэтому, когда жители города увидели туры по низким ценам, у них не возникло сомнений, и они сразу обратились за путевками. «В отношении жительницы города возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Следователи просят всех потерпевших от действий турфирмы сообщить об этом в полицию», — добавили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) полициейские проверяют турфирму «НексТур», сотрудница которой обманула клиентов почти на 5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело. «В полицию обратились более 30 потерпевших, которые оплатили туры стоимостью от 100 тысяч рублей, но услуги по организации отдыха им не были оказаны. На данный момент общий причиненный ущерб составляет почти 5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Предварительно, сотрудница продавала клиентам путевки на отдых ниже рыночной стоимости. При этом она понимала, что не сможет оказать услугу. Но репутация играла на нее (ранее турагентство предоставляло клиентам путевки). Поэтому, когда жители города увидели туры по низким ценам, у них не возникло сомнений, и они сразу обратились за путевками. «В отношении жительницы города возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Следователи просят всех потерпевших от действий турфирмы сообщить об этом в полицию», — добавили в ведомстве.