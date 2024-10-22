Дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом в Перми

В Перми дети-инвалиды со следующего года смогут бесплатно заниматься спортом. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщила замглавы города Екатерина Мальцева.
«С 1 января 2025 года мы реализуем дополнительные спортивные программы для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас услуги по спортивной подготовке детям-инвалидам в Перми оказывает только спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва. Мы получали обращения от родителей с пожеланием организовать досуговые спортивные занятия, чтобы дети, которые не готовы тренироваться профессионально, могли заниматься за счет бюджетной поддержки», — рассказала Мальцева.
В ходе анкетирования власти определили шесть наиболее востребованных у ребят видов спорта — плавание, легкая атлетика, бадминтон, шахматы, спортивная борьба и дзюдо. Занятия будут проводиться на площадках спортивных школ и образовательных учреждений. В проекте бюджета Перми на ближайшие три года на финансирование услуги предусмотрели 4,7 млн рублей.
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