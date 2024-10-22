22 октября 2024

Дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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На спортивные занятия для детей-инвалидов выделили 4,7 млн рублей
На спортивные занятия для детей-инвалидов выделили 4,7 млн рублей Фото:

В Перми дети-инвалиды со следующего года смогут бесплатно заниматься спортом. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщила замглавы города Екатерина Мальцева.

«С 1 января 2025 года мы реализуем дополнительные спортивные программы для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас услуги по спортивной подготовке детям-инвалидам в Перми оказывает только спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва. Мы получали обращения от родителей с пожеланием организовать досуговые спортивные занятия, чтобы дети, которые не готовы тренироваться профессионально, могли заниматься за счет бюджетной поддержки», — рассказала Мальцева.

В ходе анкетирования власти определили шесть наиболее востребованных у ребят видов спорта — плавание, легкая атлетика, бадминтон, шахматы, спортивная борьба и дзюдо. Занятия будут проводиться на площадках спортивных школ и образовательных учреждений. В проекте бюджета Перми на ближайшие три года на финансирование услуги предусмотрели 4,7 млн рублей.

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В Перми дети-инвалиды со следующего года смогут бесплатно заниматься спортом. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщила замглавы города Екатерина Мальцева. «С 1 января 2025 года мы реализуем дополнительные спортивные программы для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас услуги по спортивной подготовке детям-инвалидам в Перми оказывает только спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва. Мы получали обращения от родителей с пожеланием организовать досуговые спортивные занятия, чтобы дети, которые не готовы тренироваться профессионально, могли заниматься за счет бюджетной поддержки», — рассказала Мальцева. В ходе анкетирования власти определили шесть наиболее востребованных у ребят видов спорта — плавание, легкая атлетика, бадминтон, шахматы, спортивная борьба и дзюдо. Занятия будут проводиться на площадках спортивных школ и образовательных учреждений. В проекте бюджета Перми на ближайшие три года на финансирование услуги предусмотрели 4,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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