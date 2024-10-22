На трассе «Нефтеюганск — Сургут» сотрудники полиции задержали курьера на автомобиле, которые перевозили в салоне партию героина ценой в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В ходе досмотра транспортного средства под пассажирским сиденьем был обнаружен и изъят полимерный пакет черного цвета, внутри которого находилось 587 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению экспертов, представленное на исследование вещество является героином массой более 200 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства.
Наркотики на территорию Югры пытался провести 33-летний иностранный гражданин для сбыта через «тайники-закладки». На него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», иностранцу грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Он находится под арестом. Операцию по задержанию провели сотрудники управления по контролю на незаконным оборотом наркотиков УМВД ХМАО совместно с Госавтоинспекцией Сургутского района и при поддержке Росгвардии.
Ранее URA.RU писало, что полиция поймала жителя ХМАО, сделавшего особый тайник с наркотиками. Он спрятал запрещенные вещества в палке и разгуливал с ней по лесу.
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