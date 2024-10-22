22 октября 2024

В Соликамске скончался подросток, выпавший из многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь констатировала смерть подростка
Скорая помощь констатировала смерть подростка Фото:

В городе Соликамск Пермского края погиб подросток, выпавший с девятого этажа жилого дома. О происшествии сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«В Соликамске, в микрорайоне Клестовка в районе 22:00 часов с девятого этажа упал парень. При падении он получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в telegram-канале.

По информации очевидцев, инцидент произошел в доме по улице Цифриновича, 15, а погибшему было 15 лет. В министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили информацию о произошедшем, пояснив, что «ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи».

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В городе Соликамск Пермского края погиб подросток, выпавший с девятого этажа жилого дома. О происшествии сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор». «В Соликамске, в микрорайоне Клестовка в районе 22:00 часов с девятого этажа упал парень. При падении он получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в telegram-канале. По информации очевидцев, инцидент произошел в доме по улице Цифриновича, 15, а погибшему было 15 лет. В министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили информацию о произошедшем, пояснив, что «ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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