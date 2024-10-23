Как будет выглядеть крупнейший колледж Урала. Фото

Свердловские власти надеются создать в Екатеринбурге гигантский колледж

24 октября 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Объединение позволит резко увеличить число выпускников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские чиновники надеются получить федеральное финансирование на создание межотраслевого образовательно-производственного кластера технического профиля, даже несмотря на тяжелое обсуждение в Совете Федерации. URA.RU посмотрело, как будет выглядеть крупнейший колледж Урала, создание которого необходимо для ликвидации острейшего дефицита кадров на заводах. Его хотят создать на базе Уральского политехнического колледжа (УПК), где недавно отремонтировали общежитие. «Если говорить по объектам, то стоимость капитального ремонта здания Уральского политехнического колледжа 1,3 млрд рублей. Оснащение оборудованием — 500 млн рублей», — говорила сенаторам спикер заксо Людмила Бабушкина. В 2022 году УПК объявил конкурс на разработку проекта реставрации и приспособления здания учебного корпуса на улице Ленина, 89, являющегося объектом культурного наследия, к современным условиям. Учебное заведение планировало получить после ремонта мультифункциональные пространства-трансформеры, способные менять облик и свое назначение, обновленную римскую аудиторию, несколько залов, вмещающих 50 и более студентов, а также на 25 и 14, кабинеты для учебно-вычислительного центра, компьютерные классы, в том числе, не подключенные к общей сети, для проведения лабораторных работ по спецдисциплинам. Планируется, что в объединенную структуру также войдут находящиеся рядом Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и Екатеринбургский колледж транспортного строительства. На капремонт первого необходимо 1,7 млрд рублей. На оснащение оборудованием — 845 млн рублей. На капремонт колледжа транспортного строительства нужно 1,4 млрд рублей и на оснащение оборудованием — 617 млн рублей. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выдвинула условие: сначала нужно попасть в федеральную программу «Профессионалитет». Макет отремонтированного фасада УПК Фото: URA.RU Студенты нового кластера будут учиться в современных кабинетах Фото: URA.RU На капитальный ремонт Уральского политехнического колледжа нужно 1,3 млрд рублей Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские чиновники надеются получить федеральное финансирование на создание межотраслевого образовательно-производственного кластера технического профиля, даже несмотря на тяжелое обсуждение в Совете Федерации. URA.RU посмотрело, как будет выглядеть крупнейший колледж Урала, создание которого необходимо для ликвидации острейшего дефицита кадров на заводах. Его хотят создать на базе Уральского политехнического колледжа (УПК), где недавно отремонтировали общежитие. «Если говорить по объектам, то стоимость капитального ремонта здания Уральского политехнического колледжа 1,3 млрд рублей. Оснащение оборудованием — 500 млн рублей», — говорила сенаторам спикер заксо Людмила Бабушкина. В 2022 году УПК объявил конкурс на разработку проекта реставрации и приспособления здания учебного корпуса на улице Ленина, 89, являющегося объектом культурного наследия, к современным условиям. Учебное заведение планировало получить после ремонта мультифункциональные пространства-трансформеры, способные менять облик и свое назначение, обновленную римскую аудиторию, несколько залов, вмещающих 50 и более студентов, а также на 25 и 14, кабинеты для учебно-вычислительного центра, компьютерные классы, в том числе, не подключенные к общей сети, для проведения лабораторных работ по спецдисциплинам. Планируется, что в объединенную структуру также войдут находящиеся рядом Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и Екатеринбургский колледж транспортного строительства. На капремонт первого необходимо 1,7 млрд рублей. На оснащение оборудованием — 845 млн рублей. На капремонт колледжа транспортного строительства нужно 1,4 млрд рублей и на оснащение оборудованием — 617 млн рублей. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выдвинула условие: сначала нужно попасть в федеральную программу «Профессионалитет».