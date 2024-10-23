23 октября 2024

Utair отказала в перелете пассажиру из ХМАО, которому не хватило места на борту

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажира Utair не пустили в самолет из-за нехватки мест
Пассажира Utair не пустили в самолет из-за нехватки мест Фото:

Авиапассажир, купивший билет из Москвы в Нижневартовск, не смог попасть на борт самолета Utair из-за нехватки мест. Ространснадзор провел проверку по жалобе мужчины и выяснил, что причиной отказа в перелете стала замена воздушного судна на модель с меньшей вместимостью.

«В МТУ Ространснадзора по УрФО поступило обращение от гражданина о возможных нарушениях обязательных требований воздушного законодательства. В ходе анализа сведений выявлено следующее: ПАО „Ютэйр“ отказало пассажиру в перевозке в связи с заменой воздушного судна на меньшее по пассажировместимости», — говорится в результатах проверки ведомства, которая есть в распоряжении URA.RU.

Согласно Воздушному кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам, авиакомпания обязана предоставить пассажиру место на рейсе, указанном в билете. По результатам проверки Utair было выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений. Ространснадзор рекомендовал авиакомпании разработать меры по предотвращению подобных инцидентов.

 Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на поступил.

Ранее URA.RU писало, что Сургутская транспортная прокуратура проверяет информацию о пассажире самолета Utair, которому при наличии билета отказали в перелете из Минеральных вод в Москву. Из-за инцидента всем пассажирам рейса пришлось пройти повторную регистрацию.

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Авиапассажир, купивший билет из Москвы в Нижневартовск, не смог попасть на борт самолета Utair из-за нехватки мест. Ространснадзор провел проверку по жалобе мужчины и выяснил, что причиной отказа в перелете стала замена воздушного судна на модель с меньшей вместимостью. «В МТУ Ространснадзора по УрФО поступило обращение от гражданина о возможных нарушениях обязательных требований воздушного законодательства. В ходе анализа сведений выявлено следующее: ПАО „Ютэйр“ отказало пассажиру в перевозке в связи с заменой воздушного судна на меньшее по пассажировместимости», — говорится в результатах проверки ведомства, которая есть в распоряжении URA.RU. Согласно Воздушному кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам, авиакомпания обязана предоставить пассажиру место на рейсе, указанном в билете. По результатам проверки Utair было выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений. Ространснадзор рекомендовал авиакомпании разработать меры по предотвращению подобных инцидентов.  Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на поступил. Ранее URA.RU писало, что Сургутская транспортная прокуратура проверяет информацию о пассажире самолета Utair, которому при наличии билета отказали в перелете из Минеральных вод в Москву. Из-за инцидента всем пассажирам рейса пришлось пройти повторную регистрацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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