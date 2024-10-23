Utair отказала в перелете пассажиру из ХМАО, которому не хватило места на борту

Авиапассажир, купивший билет из Москвы в Нижневартовск, не смог попасть на борт самолета Utair из-за нехватки мест. Ространснадзор провел проверку по жалобе мужчины и выяснил, что причиной отказа в перелете стала замена воздушного судна на модель с меньшей вместимостью.
«В МТУ Ространснадзора по УрФО поступило обращение от гражданина о возможных нарушениях обязательных требований воздушного законодательства. В ходе анализа сведений выявлено следующее: ПАО „Ютэйр“ отказало пассажиру в перевозке в связи с заменой воздушного судна на меньшее по пассажировместимости», — говорится в результатах проверки ведомства, которая есть в распоряжении URA.RU.
Согласно Воздушному кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам, авиакомпания обязана предоставить пассажиру место на рейсе, указанном в билете. По результатам проверки Utair было выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений. Ространснадзор рекомендовал авиакомпании разработать меры по предотвращению подобных инцидентов.
Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на поступил.
Ранее URA.RU писало, что Сургутская транспортная прокуратура проверяет информацию о пассажире самолета Utair, которому при наличии билета отказали в перелете из Минеральных вод в Москву. Из-за инцидента всем пассажирам рейса пришлось пройти повторную регистрацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!