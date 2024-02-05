05 февраля 2024

В ХМАО транспортная прокуратура проверяет Utair из-за пассажира, которого не посадили в самолет

Utair грозит проверка из-за пассажира, которого не посадили в самолет
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилоты, экипаж, ютэир, ютейр
Транспортная прокуратура в ХМАО проверит соблюдение прав потребителей в авиакомпании Utair Фото:

Сургутская транспортная прокуратура проверяет информацию о пассажире самолета Utair, которому при наличии билета отказали в перелете из Минеральных вод в Москву. Из-за инцидента всем пассажирам рейса пришлось пройти повторную регистрацию. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Мониторинговыми мероприятиями в СМИ выявлена публикация об инциденте, связанном с отказом в авиаперелете пассажиру рейса Utair в аэропорту г. Минеральные Воды в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, а также законодательства о правах потребителей», — сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что пассажиров самолета Utair, который следовал из Минеральных вод в Москву, заставили проходить повторную регистрацию из-за того, что одному человеку не хватило места в эконом-классе. Очевидцы утверждают, что в бизнес-классе были свободные кресла, но экипаж не захотел посадить мужчину на места с повышенной стоимостью.

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Сургутская транспортная прокуратура проверяет информацию о пассажире самолета Utair, которому при наличии билета отказали в перелете из Минеральных вод в Москву. Из-за инцидента всем пассажирам рейса пришлось пройти повторную регистрацию. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Мониторинговыми мероприятиями в СМИ выявлена публикация об инциденте, связанном с отказом в авиаперелете пассажиру рейса Utair в аэропорту г. Минеральные Воды в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, а также законодательства о правах потребителей», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что пассажиров самолета Utair, который следовал из Минеральных вод в Москву, заставили проходить повторную регистрацию из-за того, что одному человеку не хватило места в эконом-классе. Очевидцы утверждают, что в бизнес-классе были свободные кресла, но экипаж не захотел посадить мужчину на места с повышенной стоимостью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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