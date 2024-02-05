В ХМАО транспортная прокуратура проверяет Utair из-за пассажира, которого не посадили в самолет

Utair грозит проверка из-за пассажира, которого не посадили в самолет

06 февраля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура в ХМАО проверит соблюдение прав потребителей в авиакомпании Utair Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутская транспортная прокуратура проверяет информацию о пассажире самолета Utair, которому при наличии билета отказали в перелете из Минеральных вод в Москву. Из-за инцидента всем пассажирам рейса пришлось пройти повторную регистрацию. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Мониторинговыми мероприятиями в СМИ выявлена публикация об инциденте, связанном с отказом в авиаперелете пассажиру рейса Utair в аэропорту г. Минеральные Воды в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, а также законодательства о правах потребителей», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что пассажиров самолета Utair, который следовал из Минеральных вод в Москву, заставили проходить повторную регистрацию из-за того, что одному человеку не хватило места в эконом-классе. Очевидцы утверждают, что в бизнес-классе были свободные кресла, но экипаж не захотел посадить мужчину на места с повышенной стоимостью.

Сургутская транспортная прокуратура проверяет информацию о пассажире самолета Utair, которому при наличии билета отказали в перелете из Минеральных вод в Москву. Из-за инцидента всем пассажирам рейса пришлось пройти повторную регистрацию. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Мониторинговыми мероприятиями в СМИ выявлена публикация об инциденте, связанном с отказом в авиаперелете пассажиру рейса Utair в аэропорту г. Минеральные Воды в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, а также законодательства о правах потребителей», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что пассажиров самолета Utair, который следовал из Минеральных вод в Москву, заставили проходить повторную регистрацию из-за того, что одному человеку не хватило места в эконом-классе. Очевидцы утверждают, что в бизнес-классе были свободные кресла, но экипаж не захотел посадить мужчину на места с повышенной стоимостью.