Bild: Эрдоган хочет заставить Запад ревновать к России

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Эрдоган хочет вызвать зависть у Запада вступлением Турции в БРИКС
Эрдоган хочет вызвать зависть у Запада вступлением Турции в БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС, чтобы заставить Запад ревновать. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«„Если бы членство состоялось, это нанесло бы огромный ущерб отношениям Турции с НАТО. Но Эрдогана больше беспокоит угроза“, — объясняет эксперт по внешней политике Турции в аналитическом центре Брукингского института США Аслы Айдынташбаш. Президент Турции хочет „вызвать зависть Запада“», — пишет Bild.

В ближайшее время в Казани планируется рассмотрение заявки на вступление Турции в БРИКС. Такой шаг может осложнить отношения с НАТО, членом которого является Турция. Однако Эрдоган стремится вызвать у Запада чувство ревности, поскольку считает, что его страну сторонятся, подчеркивает издание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Казань для участия в саммите БРИКС. По прибытии в аэропорт его встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, обратившись к нему на своем родном языке.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС, чтобы заставить Запад ревновать. Об этом сообщают иностранные СМИ. «„Если бы членство состоялось, это нанесло бы огромный ущерб отношениям Турции с НАТО. Но Эрдогана больше беспокоит угроза“, — объясняет эксперт по внешней политике Турции в аналитическом центре Брукингского института США Аслы Айдынташбаш. Президент Турции хочет „вызвать зависть Запада“», — пишет Bild. В ближайшее время в Казани планируется рассмотрение заявки на вступление Турции в БРИКС. Такой шаг может осложнить отношения с НАТО, членом которого является Турция. Однако Эрдоган стремится вызвать у Запада чувство ревности, поскольку считает, что его страну сторонятся, подчеркивает издание. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Казань для участия в саммите БРИКС. По прибытии в аэропорт его встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, обратившись к нему на своем родном языке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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