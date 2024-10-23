Bild: Эрдоган хочет заставить Запад ревновать к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС, чтобы заставить Запад ревновать. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«„Если бы членство состоялось, это нанесло бы огромный ущерб отношениям Турции с НАТО. Но Эрдогана больше беспокоит угроза“, — объясняет эксперт по внешней политике Турции в аналитическом центре Брукингского института США Аслы Айдынташбаш. Президент Турции хочет „вызвать зависть Запада“», — пишет Bild.
В ближайшее время в Казани планируется рассмотрение заявки на вступление Турции в БРИКС. Такой шаг может осложнить отношения с НАТО, членом которого является Турция. Однако Эрдоган стремится вызвать у Запада чувство ревности, поскольку считает, что его страну сторонятся, подчеркивает издание.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Казань для участия в саммите БРИКС. По прибытии в аэропорт его встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, обратившись к нему на своем родном языке.
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