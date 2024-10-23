Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Казань
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казань. В аэропорту его встретил и поприветствовал на родном языке глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Эрдоган прибыл в Казань, где проведет переговоры с Путиным», — пишет РИА Новости, публикуя видео встречи турецкого главы с Миннихановым. На кадрах видно, как последний начал разговор с Эрдоганом на своем родном языке.
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