Минниханов встретил Эрдогана на родном языке. Видео

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Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Казань
Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Казань Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казань. В аэропорту его встретил и поприветствовал на родном языке глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Эрдоган прибыл в Казань, где проведет переговоры с Путиным», — пишет РИА Новости, публикуя видео встречи турецкого главы с Миннихановым. На кадрах видно, как последний начал разговор с Эрдоганом на своем родном языке.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казань. В аэропорту его встретил и поприветствовал на родном языке глава Татарстана Рустам Минниханов. «Эрдоган прибыл в Казань, где проведет переговоры с Путиным», — пишет РИА Новости, публикуя видео встречи турецкого главы с Миннихановым. На кадрах видно, как последний начал разговор с Эрдоганом на своем родном языке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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