Тело школьника забрали (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 23 октября возле лицея №173 (ул. Народной Воли, 21) обнаружили труп 11-классника. Об этом рассказал очевидец.
«Знакомые парня рассказали, что он учился в 11 классе, а в школе его называли „Гитлером“ из-за его выбора в одежде и аксессуарах», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Причина смерти не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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