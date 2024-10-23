В Екатеринбурге рядом с лицеем обнаружили труп 11-классника. Видео

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Тело школьника забрали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 23 октября возле лицея №173 (ул. Народной Воли, 21) обнаружили труп 11-классника. Об этом рассказал очевидец.

«Знакомые парня рассказали, что он учился в 11 классе, а в школе его называли „Гитлером“ из-за его выбора в одежде и аксессуарах», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Причина смерти не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге утром 23 октября возле лицея №173 (ул. Народной Воли, 21) обнаружили труп 11-классника. Об этом рассказал очевидец. «Знакомые парня рассказали, что он учился в 11 классе, а в школе его называли „Гитлером“ из-за его выбора в одежде и аксессуарах», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Причина смерти не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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