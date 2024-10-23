Труп обнаружили возле подъезда
В Академическом районе Екатеринбурга вечером 23 октября женщина выпала с восьмого этажа жилого комплекса Eleven (ул. Академика Парина, 39). На месте работает Росгвардия, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.
«Возле 30-этажного ЖК нашли труп женщины. Ей около 60 лет. По предварительным данным, выпала с восьмого этажа. На место приезжала скорая, сейчас работает Росгвардия», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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