В Екатеринбурге женщина выпала из окна 30-этажного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Труп обнаружили возле подъезда Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга вечером 23 октября женщина выпала с восьмого этажа жилого комплекса Eleven (ул. Академика Парина, 39). На месте работает Росгвардия, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«Возле 30-этажного ЖК нашли труп женщины. Ей около 60 лет. По предварительным данным, выпала с восьмого этажа. На место приезжала скорая, сейчас работает Росгвардия», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Академическом районе Екатеринбурга вечером 23 октября женщина выпала с восьмого этажа жилого комплекса Eleven (ул. Академика Парина, 39). На месте работает Росгвардия, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Возле 30-этажного ЖК нашли труп женщины. Ей около 60 лет. По предварительным данным, выпала с восьмого этажа. На место приезжала скорая, сейчас работает Росгвардия», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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