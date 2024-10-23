Life узнал, чем мировых лидеров угощали в Казани

На саммите БРИКС в Казани лидеры стран-участниц были приглашены на торжественный ужин, где им предложили разнообразные блюда российской и татарской кухни. Так, главы государств смогли попробовать пельмени с осетриной, вареники с грибами, голень ягненка с овощами и лепешку кастыбый с картофелем.
«Гостям предлагаются следующие блюда на выбор: пельмени с осетриной, вареники с грибами, судак с овощами, голень ягнёнка с овощами или овощная лазанья. Также каждому отдельно будет подаваться традиционная татарская лепёшка кастыбый с картофелем», — пишет Life.ru.
Кроме того, на ужине был представлен выбор напитков, включая рислинг и красное вино «Риваж» от винодельни Криница. На десерт гостям подавали яблочный пирог и шоколадный торт.
Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в республике для гостей саммита БРИКС приготовили 65 порций чак-чака весом 130 килограммов. Кроме того, в международном аэропорту Казани участникам мероприятия предлагали попробовать каравай.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.