Life узнал, чем мировых лидеров угощали в Казани

В Казани мировых лидеров угощали блюдами российской и татарской кухни
© Служба новостей «URA.RU»
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Мировых лидеров на саммите БРИКС угощали пельменями с осетриной
Мировых лидеров на саммите БРИКС угощали пельменями с осетриной Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

На саммите БРИКС в Казани лидеры стран-участниц были приглашены на торжественный ужин, где им предложили разнообразные блюда российской и татарской кухни. Так, главы государств смогли попробовать пельмени с осетриной, вареники с грибами, голень ягненка с овощами и лепешку кастыбый с картофелем.

«Гостям предлагаются следующие блюда на выбор: пельмени с осетриной, вареники с грибами, судак с овощами, голень ягнёнка с овощами или овощная лазанья. Также каждому отдельно будет подаваться традиционная татарская лепёшка кастыбый с картофелем», — пишет Life.ru.

Кроме того, на ужине был представлен выбор напитков, включая рислинг и красное вино «Риваж» от винодельни Криница. На десерт гостям подавали яблочный пирог и шоколадный торт.

Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в республике для гостей саммита БРИКС приготовили 65 порций чак-чака весом 130 килограммов. Кроме того, в международном аэропорту Казани участникам мероприятия предлагали попробовать каравай.

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На саммите БРИКС в Казани лидеры стран-участниц были приглашены на торжественный ужин, где им предложили разнообразные блюда российской и татарской кухни. Так, главы государств смогли попробовать пельмени с осетриной, вареники с грибами, голень ягненка с овощами и лепешку кастыбый с картофелем. «Гостям предлагаются следующие блюда на выбор: пельмени с осетриной, вареники с грибами, судак с овощами, голень ягнёнка с овощами или овощная лазанья. Также каждому отдельно будет подаваться традиционная татарская лепёшка кастыбый с картофелем», — пишет Life.ru. Кроме того, на ужине был представлен выбор напитков, включая рислинг и красное вино «Риваж» от винодельни Криница. На десерт гостям подавали яблочный пирог и шоколадный торт. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в республике для гостей саммита БРИКС приготовили 65 порций чак-чака весом 130 килограммов. Кроме того, в международном аэропорту Казани участникам мероприятия предлагали попробовать каравай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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