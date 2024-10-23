В Татарстане приготовили 130 килограмм чак-чака для участников саммита БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Хлеб-соль и чак-чак это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в Республике Татарстан. Для встречи гостей на саммит БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 кг», — приводит telegram-канал «Татмедиа. Новости Казани и Татарстана» цитату представителей ведомства.
Главы государств и члены иностранных делегаций, прибывшие на саммит, имели возможность отведать чак-чак. Кроме того, в международном аэропорту Казани участникам мероприятия предлагали попробовать каравай.
Ранее по прибытии на саммит БРИКС в Казань президента Белоруссии Александра Лукашенко угостили хлебом с солью и чак-чаком. Он с юмором заметил, что ему подобные лакомства не подходят. «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты-то худенький», — сказал Лукашенко главе Татарстана Рустаму Минниханову.
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