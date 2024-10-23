В Перми расторгли контракт с компанией, реконструирующей Чусовской мост

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Власти Пермского края ищут нового подрядчика для завершения работ
Власти Пермского края ищут нового подрядчика для завершения работ Фото:

Пермский концессионер реконструкции Чусовского моста расторг договор с АО «Стройтрансгаз». Компания была генеральным подрядчиком на объекте. Работы по реконструкции приостанавливались из-за смены владельцев компании.

«Договор с АО „Стройтрансгаз“ на строительство моста через реку Чусовую был расторгнут. В настоящее время ООО „Пермская концессионная компания“ ищет нового подрядчика для завершения работ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края. В компании-подрядчике от комментариев воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края планируют заменить генерального подрядчика по реконструкции моста через реку Чусовую. Работы на мосту были фактически заморожены в 2023 году из-за смены управленцев у компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз».

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Пермский концессионер реконструкции Чусовского моста расторг договор с АО «Стройтрансгаз». Компания была генеральным подрядчиком на объекте. Работы по реконструкции приостанавливались из-за смены владельцев компании. «Договор с АО „Стройтрансгаз“ на строительство моста через реку Чусовую был расторгнут. В настоящее время ООО „Пермская концессионная компания“ ищет нового подрядчика для завершения работ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края. В компании-подрядчике от комментариев воздержались. Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края планируют заменить генерального подрядчика по реконструкции моста через реку Чусовую. Работы на мосту были фактически заморожены в 2023 году из-за смены управленцев у компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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