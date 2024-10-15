Пермские власти хотят заменить подрядчика по реконструкции Чусовского моста

Власти Пермского края планируют заменить генерального подрядчика по реконструкции моста через реку Чусовую. Речь о концессионере АО «Стройтрансгаз», в адрес которого направлены официальные требования о возобновлении работ на объекте.
«Инициирована процедура урегулирования спора с концессионером. В том числе рассматривается возможность замены генподрядчика. Сейчас концессионер приступил к инвентаризации стройматериалов и сверке объемов работ. Это позволит быстро передать объект новой подрядной организации. Также был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на подходах к мосту», — сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министерство транспорта Пермского края.
Работы на мосту через Чусовую были фактически заморожены в 2023 году. Причиной послужила смена управленцев у компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз». Власти Пермского края рассматривали расторгнуть с ним договор концессии и провести реконструкцию переправы своими силами.
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