Пермские власти хотят заменить подрядчика по реконструкции Чусовского моста

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Работы на мосты были приостановлены в 2023 году
Работы на мосты были приостановлены в 2023 году Фото:

Власти Пермского края планируют заменить генерального подрядчика по реконструкции моста через реку Чусовую. Речь о концессионере АО «Стройтрансгаз», в адрес которого направлены официальные требования о возобновлении работ на объекте.

«Инициирована процедура урегулирования спора с концессионером. В том числе рассматривается возможность замены генподрядчика. Сейчас концессионер приступил к инвентаризации стройматериалов и сверке объемов работ. Это позволит быстро передать объект новой подрядной организации. Также был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на подходах к мосту», — сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министерство транспорта Пермского края.

Работы на мосту через Чусовую были фактически заморожены в 2023 году. Причиной послужила смена управленцев у компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз». Власти Пермского края рассматривали расторгнуть с ним договор концессии и провести реконструкцию переправы своими силами.

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Власти Пермского края планируют заменить генерального подрядчика по реконструкции моста через реку Чусовую. Речь о концессионере АО «Стройтрансгаз», в адрес которого направлены официальные требования о возобновлении работ на объекте. «Инициирована процедура урегулирования спора с концессионером. В том числе рассматривается возможность замены генподрядчика. Сейчас концессионер приступил к инвентаризации стройматериалов и сверке объемов работ. Это позволит быстро передать объект новой подрядной организации. Также был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на подходах к мосту», — сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министерство транспорта Пермского края. Работы на мосту через Чусовую были фактически заморожены в 2023 году. Причиной послужила смена управленцев у компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз». Власти Пермского края рассматривали расторгнуть с ним договор концессии и провести реконструкцию переправы своими силами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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