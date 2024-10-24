Во Франции выступили с неожиданным предложением на фоне саммита БРИКС

Политик Филиппо призвал Францию покинуть НАТО и ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Париж должен освободиться от западных структур, считает Филиппо
Париж должен освободиться от западных структур, считает Филиппо Фото:

Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза (ЕС) и восстановить свою независимость от западных структур, чтобы начать процесс мира и диалога. Такое заявление на фоне саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франции необходимо выйти из НАТО и ЕС, чтобы встать на путь мира и диалога», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул необходимость восстановления Парижем независимости от западных структур.

Филиппо иронично прокомментировал участие 36 мировых лидеров в саммите БРИКС. Политик заявил, что это указывает на неэффективность изоляции Москвы.

Ранее французский политик Марин Ле Пен заявляла о своих планах по выводу Франции из НАТО. Она подчеркивала, что стране необходимо защищать свои интересы и отказаться от участия в чужих конфликтах. Ведь, как отмечал Флориан Филиппо, альянс ведет войну с Россией руками украинцев, передает деловая газета «Взгляд».

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Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза (ЕС) и восстановить свою независимость от западных структур, чтобы начать процесс мира и диалога. Такое заявление на фоне саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Франции необходимо выйти из НАТО и ЕС, чтобы встать на путь мира и диалога», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул необходимость восстановления Парижем независимости от западных структур. Филиппо иронично прокомментировал участие 36 мировых лидеров в саммите БРИКС. Политик заявил, что это указывает на неэффективность изоляции Москвы. Ранее французский политик Марин Ле Пен заявляла о своих планах по выводу Франции из НАТО. Она подчеркивала, что стране необходимо защищать свои интересы и отказаться от участия в чужих конфликтах. Ведь, как отмечал Флориан Филиппо, альянс ведет войну с Россией руками украинцев, передает деловая газета «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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