Франция должна выйти из НАТО и Евросоюза (ЕС) и восстановить свою независимость от западных структур, чтобы начать процесс мира и диалога. Такое заявление на фоне саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Франции необходимо выйти из НАТО и ЕС, чтобы встать на путь мира и диалога», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул необходимость восстановления Парижем независимости от западных структур.
Филиппо иронично прокомментировал участие 36 мировых лидеров в саммите БРИКС. Политик заявил, что это указывает на неэффективность изоляции Москвы.
Ранее французский политик Марин Ле Пен заявляла о своих планах по выводу Франции из НАТО. Она подчеркивала, что стране необходимо защищать свои интересы и отказаться от участия в чужих конфликтах. Ведь, как отмечал Флориан Филиппо, альянс ведет войну с Россией руками украинцев, передает деловая газета «Взгляд».
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