Высокопоставленный свердловский силовик задержан за взятку

В Заречном (Свердловская область) задержан замначальника службы участковых уполномоченных по подозрению во взятке за непривлечение к ответственности женщины, которая нелегально находилась в России. Следователи СКР уже собирают доказательства. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.
«Противоправные действия должностного лица пресечены сыщиками в ходе реализации оперативной информации. Сотрудник ОВД Заречного подозревается в получении от местного жителя незаконного денежного вознаграждения за непривлечение женщины, прибывшей в регион в сентябре текущего года с территории одной из бывших союзных республик, к предусмотренной ответственности за нарушение миграционного законодательства нашей страны», — пояснил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, руководство свердловской полиции назначило служебную проверку, к которой подключили специалистов Управления собственной безопасности. В случае подтверждения вины задержанного, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном порядке.
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