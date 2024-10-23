23 октября 2024

Высокопоставленный свердловский силовик задержан за взятку

В Заречном задержали начальника службы участковых уполномоченных
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство свердловской полиции назначило служебную проверку (архивное фото) Фото:

В Заречном (Свердловская область) задержан замначальника службы участковых уполномоченных по подозрению во взятке за непривлечение к ответственности женщины, которая нелегально находилась в России. Следователи СКР уже собирают доказательства. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.

«Противоправные действия должностного лица пресечены сыщиками в ходе реализации оперативной информации. Сотрудник ОВД Заречного подозревается в получении от местного жителя незаконного денежного вознаграждения за непривлечение женщины, прибывшей в регион в сентябре текущего года с территории одной из бывших союзных республик, к предусмотренной ответственности за нарушение миграционного законодательства нашей страны», — пояснил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, руководство свердловской полиции назначило служебную проверку, к которой подключили специалистов Управления собственной безопасности. В случае подтверждения вины задержанного, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном порядке.

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В Заречном (Свердловская область) задержан замначальника службы участковых уполномоченных по подозрению во взятке за непривлечение к ответственности женщины, которая нелегально находилась в России. Следователи СКР уже собирают доказательства. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «Противоправные действия должностного лица пресечены сыщиками в ходе реализации оперативной информации. Сотрудник ОВД Заречного подозревается в получении от местного жителя незаконного денежного вознаграждения за непривлечение женщины, прибывшей в регион в сентябре текущего года с территории одной из бывших союзных республик, к предусмотренной ответственности за нарушение миграционного законодательства нашей страны», — пояснил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, руководство свердловской полиции назначило служебную проверку, к которой подключили специалистов Управления собственной безопасности. В случае подтверждения вины задержанного, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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