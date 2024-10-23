23 октября 2024

Екатеринбургский подросток отправил перед суицидом странное смс однокласснице

Покончивший с собой в Екатеринбурге подросток был на учете психиатра
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка получила странное смс от одноклассника, который позже покончил с собой Фото:

Ученик 11-го класса, найденный мертвым возле лицея №173 в Екатеринбурге (Народной Воли, 21), перед совершением самоубийства отправил сообщение своей однокласснице. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«Перед смертью он отправил по телефону сообщение однокласснице. В нем упомянул название одной из популярных компьютерных игр и заявил, что в его жизни полный п**** (конец — URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что старшеклассник имел проблемы со здоровьем и наблюдался у психиатра.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». В пресс-службе свердловского следственного комитета не стали комментировать ЧП.

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Ученик 11-го класса, найденный мертвым возле лицея №173 в Екатеринбурге (Народной Воли, 21), перед совершением самоубийства отправил сообщение своей однокласснице. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Перед смертью он отправил по телефону сообщение однокласснице. В нем упомянул название одной из популярных компьютерных игр и заявил, что в его жизни полный п**** (конец — URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что старшеклассник имел проблемы со здоровьем и наблюдался у психиатра. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». В пресс-службе свердловского следственного комитета не стали комментировать ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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