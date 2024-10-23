Екатеринбургский подросток отправил перед суицидом странное смс однокласснице

Ученик 11-го класса, найденный мертвым возле лицея №173 в Екатеринбурге (Народной Воли, 21), перед совершением самоубийства отправил сообщение своей однокласснице. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«Перед смертью он отправил по телефону сообщение однокласснице. В нем упомянул название одной из популярных компьютерных игр и заявил, что в его жизни полный п**** (конец — URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что старшеклассник имел проблемы со здоровьем и наблюдался у психиатра.
По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». В пресс-службе свердловского следственного комитета не стали комментировать ЧП.
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