Происшествия Екатеринбургский подросток отправил перед суицидом странное смс однокласснице Покончивший с собой в Екатеринбурге подросток был на учете психиатра 24 октября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Девушка получила странное смс от одноклассника, который позже покончил с собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученик 11-го класса, найденный мертвым возле лицея №173 в Екатеринбурге (Народной Воли, 21), перед совершением самоубийства отправил сообщение своей однокласснице. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Перед смертью он отправил по телефону сообщение однокласснице. В нем упомянул название одной из популярных компьютерных игр и заявил, что в его жизни полный п**** (конец — URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что старшеклассник имел проблемы со здоровьем и наблюдался у психиатра. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». В пресс-службе свердловского следственного комитета не стали комментировать ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ученик 11-го класса, найденный мертвым возле лицея №173 в Екатеринбурге (Народной Воли, 21), перед совершением самоубийства отправил сообщение своей однокласснице. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Перед смертью он отправил по телефону сообщение однокласснице. В нем упомянул название одной из популярных компьютерных игр и заявил, что в его жизни полный п**** (конец — URA.RU)», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что старшеклассник имел проблемы со здоровьем и наблюдался у психиатра. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». В пресс-службе свердловского следственного комитета не стали комментировать ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям