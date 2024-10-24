Уличный музыкант и многодетный отец из Магнитогорска (Челябинская область), Альберт Каримов, станет участником музыкального шоу «Ярче звезд», где обычные люди перевоплощаются в известных артистов. Каримов появится на сцене в образе солиста культовой российской рок-группы, сообщают URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Я люблю выступать на сцене, с помощью творчества я хочу делиться с людьми своей харизмой и энергией», — рассказал Каримов. Он также отметил, что выступление будет посвящено его семье — четырем детям и супруге, которые являются главными людьми в его жизни.
Альберт Каримов также поделился, что любит отзывчивость земляков и Ленинский район в родном городе. Его главная мечта — стать артистом. В шоу магнитогорец продемонстрирует свои таланты и поборется за главный приз в пять миллионов рублей. Выпуск с Каримовым выйдет на экраны 26 октября.
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