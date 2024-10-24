Челябинский музыкант выступит в образе солиста культовой рок-группы в шоу на ТНТ. Фото

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С каждым из участником шоу будет работать команда гримеров, костюмеров и педагогов по вокалу
С каждым из участником шоу будет работать команда гримеров, костюмеров и педагогов по вокалу Фото:

Уличный музыкант и многодетный отец из Магнитогорска (Челябинская область), Альберт Каримов, станет участником музыкального шоу «Ярче звезд», где обычные люди перевоплощаются в известных артистов. Каримов появится на сцене в образе солиста культовой российской рок-группы, сообщают URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Я люблю выступать на сцене, с помощью творчества я хочу делиться с людьми своей харизмой и энергией», — рассказал Каримов. Он также отметил, что выступление будет посвящено его семье — четырем детям и супруге, которые являются главными людьми в его жизни.

Альберт Каримов также поделился, что любит отзывчивость земляков и Ленинский район в родном городе. Его главная мечта — стать артистом. В шоу магнитогорец продемонстрирует свои таланты и поборется за главный приз в пять миллионов рублей. Выпуск с Каримовым выйдет на экраны 26 октября.

Альберт Каримов посветит выступление в шоу своей большой семье
Альберт Каримов посветит выступление в шоу своей большой семье
Фото:

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Уличный музыкант и многодетный отец из Магнитогорска (Челябинская область), Альберт Каримов, станет участником музыкального шоу «Ярче звезд», где обычные люди перевоплощаются в известных артистов. Каримов появится на сцене в образе солиста культовой российской рок-группы, сообщают URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Я люблю выступать на сцене, с помощью творчества я хочу делиться с людьми своей харизмой и энергией», — рассказал Каримов. Он также отметил, что выступление будет посвящено его семье — четырем детям и супруге, которые являются главными людьми в его жизни. Альберт Каримов также поделился, что любит отзывчивость земляков и Ленинский район в родном городе. Его главная мечта — стать артистом. В шоу магнитогорец продемонстрирует свои таланты и поборется за главный приз в пять миллионов рублей. Выпуск с Каримовым выйдет на экраны 26 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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