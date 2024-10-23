23 октября 2024

Прокуратура ХМАО наказала банк, который не защитил пенсионера от мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура аннулировала кредит, который пенсионера вынудили взять мошенники
Прокуратура аннулировала кредит, который пенсионера вынудили взять мошенники Фото:

Прокуратура Югры через суд признала недействительным кредитный договор и потребовала удаления из базы данных сведений о пенсионере, который хотел взять займ в банке под давлением мошенников, а сотрудники организации не приняли никаких мер, чтобы защитить его от злоумышленников. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура в интересах пенсионера обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным, удалении из базы кредитных историй информации о задолженности. Судом иск прокуратуры рассмотрен и удовлетворен», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в Ханты-Мансийске. Пенсионер обратился в один из филиалов банка, чтобы оформить кредит на 100 тысяч рублей. По закону сотрудники обязаны были убедиться, что финансовая операция совершается клиентом добровольно, но не сделали этого и не согласовали условия кредита. Прокуратура через суд аннулировала займ.

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Прокуратура Югры через суд признала недействительным кредитный договор и потребовала удаления из базы данных сведений о пенсионере, который хотел взять займ в банке под давлением мошенников, а сотрудники организации не приняли никаких мер, чтобы защитить его от злоумышленников. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Прокуратура в интересах пенсионера обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным, удалении из базы кредитных историй информации о задолженности. Судом иск прокуратуры рассмотрен и удовлетворен», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске. Пенсионер обратился в один из филиалов банка, чтобы оформить кредит на 100 тысяч рублей. По закону сотрудники обязаны были убедиться, что финансовая операция совершается клиентом добровольно, но не сделали этого и не согласовали условия кредита. Прокуратура через суд аннулировала займ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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