Прокуратура ХМАО наказала банк, который не защитил пенсионера от мошенников

Прокуратура Югры через суд признала недействительным кредитный договор и потребовала удаления из базы данных сведений о пенсионере, который хотел взять займ в банке под давлением мошенников, а сотрудники организации не приняли никаких мер, чтобы защитить его от злоумышленников. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура в интересах пенсионера обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным, удалении из базы кредитных историй информации о задолженности. Судом иск прокуратуры рассмотрен и удовлетворен», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в Ханты-Мансийске. Пенсионер обратился в один из филиалов банка, чтобы оформить кредит на 100 тысяч рублей. По закону сотрудники обязаны были убедиться, что финансовая операция совершается клиентом добровольно, но не сделали этого и не согласовали условия кредита. Прокуратура через суд аннулировала займ.
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