Челябинца , устроившего «пьяное» ДТП, посадили на семь лет

Суд приговорил к семи годам колонии челябинца, устроившего смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима
Мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима Фото:

Жителя Ашинского района Челябинской области приговорили к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина отрицает свою причастность к смерти пассажирки.

«Житель Миньяра признан виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и лишением права управлять автомобилем на два года и шесть месяцев. Мужчина вину не признал, пояснив, что был на пассажирском сидении», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

По данным следствия, челябинец управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он въехал в ограждение, после чего автомобиль опрокинулся, а пассажирка вылетела через лобовое стекло и скончалась на месте. Мужчина заявляет, что женщина была за рулем. Приговор не вступил в законную силу.

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Жителя Ашинского района Челябинской области приговорили к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина отрицает свою причастность к смерти пассажирки. «Житель Миньяра признан виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и лишением права управлять автомобилем на два года и шесть месяцев. Мужчина вину не признал, пояснив, что был на пассажирском сидении», — сообщили URA.RU в прокуратуре. По данным следствия, челябинец управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он въехал в ограждение, после чего автомобиль опрокинулся, а пассажирка вылетела через лобовое стекло и скончалась на месте. Мужчина заявляет, что женщина была за рулем. Приговор не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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