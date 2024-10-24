Челябинца , устроившего «пьяное» ДТП, посадили на семь лет

Жителя Ашинского района Челябинской области приговорили к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина отрицает свою причастность к смерти пассажирки.
«Житель Миньяра признан виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и лишением права управлять автомобилем на два года и шесть месяцев. Мужчина вину не признал, пояснив, что был на пассажирском сидении», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
По данным следствия, челябинец управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он въехал в ограждение, после чего автомобиль опрокинулся, а пассажирка вылетела через лобовое стекло и скончалась на месте. Мужчина заявляет, что женщина была за рулем. Приговор не вступил в законную силу.
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