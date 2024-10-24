Путин: как мы будем сотрудничать с КНДР — наше дело

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Россия и КНДР ратифицировали договор о стратегическом партнерстве Фото:

Каким образом Россия будет сотрудничать с КНДР — это дело России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос зарубежного СМИ.

«Мы с КНДР сегодня ратифицировали договор о стратегическом партнерстве, там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к нашим договоренностям. Что мы будем делать в рамках этого договора — наше дело. Сначала проведем переговоры по этой статье, посмотрим, как будет развиваться этот процесс», — сообщил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

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Каким образом Россия будет сотрудничать с КНДР — это дело России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос зарубежного СМИ. «Мы с КНДР сегодня ратифицировали договор о стратегическом партнерстве, там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к нашим договоренностям. Что мы будем делать в рамках этого договора — наше дело. Сначала проведем переговоры по этой статье, посмотрим, как будет развиваться этот процесс», — сообщил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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