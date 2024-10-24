24 октября 2024

Президент Грузии пожаловалась на возможную отправку в тюрьму после выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зурабишвили выразила опасения, что ей могут объявить импичмент
Зурабишвили выразила опасения, что ей могут объявить импичмент Фото:

Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, выразила опасения, что в случае победы на парламентских выборах 26 октября правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», ей может грозить импичмент и дальнейший арест. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму, если это случится („Грузинская мечта — Демократическая Грузия“ победит на выборах — прим. URA.RU)», — сказала Зурабишвили. Ее слова стали ответом на вопрос журналиста о последствиях возможной победы правящей партии на выборах.

Весной в Грузии прошли протесты из-за принятия закона об иноагентах. Политолог Антон Брехин в интервью URA.RU рассказал, что Россия должна быть готова к возможным беспорядкам в Грузии, которые могут привести к смене власти. Эксперт считает, что сближение двух стран не нравится США, которые готовы в крайнем случае провести госпереворот в стране.

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Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, выразила опасения, что в случае победы на парламентских выборах 26 октября правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», ей может грозить импичмент и дальнейший арест. Ее слова приводит ТАСС. «Мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму, если это случится („Грузинская мечта — Демократическая Грузия“ победит на выборах — прим. URA.RU)», — сказала Зурабишвили. Ее слова стали ответом на вопрос журналиста о последствиях возможной победы правящей партии на выборах. Весной в Грузии прошли протесты из-за принятия закона об иноагентах. Политолог Антон Брехин в интервью URA.RU рассказал, что Россия должна быть готова к возможным беспорядкам в Грузии, которые могут привести к смене власти. Эксперт считает, что сближение двух стран не нравится США, которые готовы в крайнем случае провести госпереворот в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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