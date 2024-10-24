24 октября 2024

«Хотели выделиться»: екатеринбургские студенты сделали групповое фото со свастикой

Екатеринбургские студенты сделали групповое фото со свастикой
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., подростки, пацаны, парни
Подросткам грозит как минимум штраф за бездумный поступок Фото:

Студенты Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства сделали групповое фото с фашистской свастикой. Подростки объяснили полиции, что хотели таким образом «выделиться». Подробности URA.RU раскрыл источник.

«16-летний студент скачал из интернета изображение свастики и предложил товарищам сделать с нацистским символом общее фото. Всего на снимке позировали девять девушек и парней, десятый фотографировал. Все это происходило в общежитии на улице Сулимова. Потом ребята выложили снимок в общий чат, и информация дошла до педагогов», — рассказал собеседник агентства.

О случившемся сообщили полиции. Подростки объяснили свои действия тем, что «хотели выделиться среди других». Шестеро из них будут привлечены к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Оставшимися четырьмя, кому еще не исполнилось 16 лет, займется комиссия по делам несовершеннолетних.

«Министерству образования и молодежной политики о ситуации известно. Информация была сразу же передана в правоохранительные органы, в том числе для выяснения достоверности изображения», — сообщили агентству в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

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Студенты Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства сделали групповое фото с фашистской свастикой. Подростки объяснили полиции, что хотели таким образом «выделиться». Подробности URA.RU раскрыл источник. «16-летний студент скачал из интернета изображение свастики и предложил товарищам сделать с нацистским символом общее фото. Всего на снимке позировали девять девушек и парней, десятый фотографировал. Все это происходило в общежитии на улице Сулимова. Потом ребята выложили снимок в общий чат, и информация дошла до педагогов», — рассказал собеседник агентства. О случившемся сообщили полиции. Подростки объяснили свои действия тем, что «хотели выделиться среди других». Шестеро из них будут привлечены к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Оставшимися четырьмя, кому еще не исполнилось 16 лет, займется комиссия по делам несовершеннолетних. «Министерству образования и молодежной политики о ситуации известно. Информация была сразу же передана в правоохранительные органы, в том числе для выяснения достоверности изображения», — сообщили агентству в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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