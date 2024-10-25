Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к 6 годам колонии

25 октября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Водителю также запретили управлять транспортными средствами на 2,5 года, решил суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере В Санкт-Петербурге суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса Рахматшоху Курбонову. Его приговорили к шести годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС [транспортным средством] сроком на 2,5 года», — говорится в решении суда в telegram-канале. Отмечается, что Курбонов полностью признал свою вину. Автобус с пассажирами упал в реку в мае 2024 года. По версии следствия, водитель превысил на 20 км/ч скорость, которая была разрешена на основании технического состояния автобуса. В связи с этим транспортное средство и упало в реку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса Рахматшоху Курбонову. Его приговорили к шести годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС [транспортным средством] сроком на 2,5 года», — говорится в решении суда в telegram-канале. Отмечается, что Курбонов полностью признал свою вину. Автобус с пассажирами упал в реку в мае 2024 года. По версии следствия, водитель превысил на 20 км/ч скорость, которая была разрешена на основании технического состояния автобуса. В связи с этим транспортное средство и упало в реку.