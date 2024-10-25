Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к 6 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Водителю также запретили управлять транспортными средствами на 2,5 года, решил суд Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса Рахматшоху Курбонову. Его приговорили к шести годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС [транспортным средством] сроком на 2,5 года», — говорится в решении суда в telegram-канале. Отмечается, что Курбонов полностью признал свою вину.

Автобус с пассажирами упал в реку в мае 2024 года. По версии следствия, водитель превысил на 20 км/ч скорость, которая была разрешена на основании технического состояния автобуса. В связи с этим транспортное средство и упало в реку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса Рахматшоху Курбонову. Его приговорили к шести годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС [транспортным средством] сроком на 2,5 года», — говорится в решении суда в telegram-канале. Отмечается, что Курбонов полностью признал свою вину. Автобус с пассажирами упал в реку в мае 2024 года. По версии следствия, водитель превысил на 20 км/ч скорость, которая была разрешена на основании технического состояния автобуса. В связи с этим транспортное средство и упало в реку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...