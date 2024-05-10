Стало известно, почему автобус с людьми вылетел в Мойку в Петербурге. Видео

Автобус в Санкт-Петербурге не справился с управлением и рухнул с моста
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Клипарт по теме "форум-выставка-конференция-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, водитель, руль, автобус, общественный транспорт, валидатор
Автобус не справился с управлением Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

В Санкт-Петербурге в реку упал автобус с пассажирами на Поцелуевом мосту. По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортного средства. Автобус развернуло на мосту и тот, пробив ограду, рухнул с моста. Об это сообщает telegram-канал «Транспортный цех».

«Водитель автобуса <…> не справился с управлением, автобус развернуло. Он пробил ограду и упал в воду», — передает канал. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и медики.

Первые сообщения об инциденте начали появляться примерно полчаса назад. В ходе ЧП есть пострадавшие.

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В Санкт-Петербурге в реку упал автобус с пассажирами на Поцелуевом мосту. По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортного средства. Автобус развернуло на мосту и тот, пробив ограду, рухнул с моста. Об это сообщает telegram-канал «Транспортный цех». «Водитель автобуса <…> не справился с управлением, автобус развернуло. Он пробил ограду и упал в воду», — передает канал. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и медики. Первые сообщения об инциденте начали появляться примерно полчаса назад. В ходе ЧП есть пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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