Автобус не справился с управлением
новость из сюжетаАвтобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере
В Санкт-Петербурге в реку упал автобус с пассажирами на Поцелуевом мосту. По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортного средства. Автобус развернуло на мосту и тот, пробив ограду, рухнул с моста. Об это сообщает telegram-канал «Транспортный цех».
«Водитель автобуса <…> не справился с управлением, автобус развернуло. Он пробил ограду и упал в воду», — передает канал. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и медики.
Первые сообщения об инциденте начали появляться примерно полчаса назад. В ходе ЧП есть пострадавшие.
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