Солдаты ВС РФ нанесли точный удар FPV-дроном по танку Вооруженных сил Украины, который осуществлял прорыв к населенному пункту на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетонировал», — сообщило оборонное ведомство. Информацию приводит РИА Новости. В операции участвовали морпехи Черноморского флота группировки войск «Север». Они с помощью беспилотника атаковали танк противника, когда тот пытался прорваться к одному из населенных пунктов на курском приграничье.
Ранее украинские военные пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. В результате противник понес потери, приблизительно 15 человек убиты и ранены, также были уничтожены две боевые бронированные машины.
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