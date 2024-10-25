ВС РФ уничтожили танк ВСУ, который пытался прорваться в Курскую область. Видео

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ВС РФ уничтожили танку ВСУ в Курской области
ВС РФ уничтожили танку ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты ВС РФ нанесли точный удар FPV-дроном по танку Вооруженных сил Украины, который осуществлял прорыв к населенному пункту на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетонировал», — сообщило оборонное ведомство. Информацию приводит РИА Новости. В операции участвовали морпехи Черноморского флота группировки войск «Север». Они с помощью беспилотника атаковали танк противника, когда тот пытался прорваться к одному из населенных пунктов на курском приграничье.

Ранее украинские военные пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. В результате противник понес потери, приблизительно 15 человек убиты и ранены, также были уничтожены две боевые бронированные машины.

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Солдаты ВС РФ нанесли точный удар FPV-дроном по танку Вооруженных сил Украины, который осуществлял прорыв к населенному пункту на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетонировал», — сообщило оборонное ведомство. Информацию приводит РИА Новости. В операции участвовали морпехи Черноморского флота группировки войск «Север». Они с помощью беспилотника атаковали танк противника, когда тот пытался прорваться к одному из населенных пунктов на курском приграничье. Ранее украинские военные пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. В результате противник понес потери, приблизительно 15 человек убиты и ранены, также были уничтожены две боевые бронированные машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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