Российские войска не дали ВСУ прорвать границу в Курской области

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ВС РФ предотвратили продвижение ВСУ на курском направлении
ВС РФ предотвратили продвижение ВСУ на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать госграницу в районе Нового Пути в Курской области», — сообщает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Противник понес потери, приблизительно 15 человек убиты и ранены, также были уничтожены две боевые бронированные машины. Один из украинских солдат был взят в плен.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что около двух тысяч военнослужащих ВСУ попали в окружение в Курской области. Также заблокированы все маршруты снабжения и потенциального отступления, так как они находятся под огневым контролем ВС РФ. За сутки ВСУ потеряли 300 военных, еще трое сдались в плен, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать госграницу в районе Нового Пути в Курской области», — сообщает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Противник понес потери, приблизительно 15 человек убиты и ранены, также были уничтожены две боевые бронированные машины. Один из украинских солдат был взят в плен. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что около двух тысяч военнослужащих ВСУ попали в окружение в Курской области. Также заблокированы все маршруты снабжения и потенциального отступления, так как они находятся под огневым контролем ВС РФ. За сутки ВСУ потеряли 300 военных, еще трое сдались в плен, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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