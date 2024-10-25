Российские войска не дали ВСУ прорвать границу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать госграницу в районе Нового Пути в Курской области», — сообщает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Противник понес потери, приблизительно 15 человек убиты и ранены, также были уничтожены две боевые бронированные машины. Один из украинских солдат был взят в плен.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что около двух тысяч военнослужащих ВСУ попали в окружение в Курской области. Также заблокированы все маршруты снабжения и потенциального отступления, так как они находятся под огневым контролем ВС РФ. За сутки ВСУ потеряли 300 военных, еще трое сдались в плен, передает RT.
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