Губернатор Курганской области Вадим Шумков 25 октября в Москве встретился с топ-менеджерами крупных компаний, в числе которых Ростех и АФК «Система». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Встретились с руководителем корпорации Ростех Сергеем Викторовичем Чемезовым. Обсудили ключевые вопросы взаимодействия компании и региона. Договорились по ряду важных вопросов. Провели встречу с руководством АФК „Система“. Обсудили реализацию проекта строительства логистического комплекса компании в Кургане. Проект стоимостью более 3 млрд рублей, на несколько десятков рабочих мест», — написал Шумков.
В правительстве региона уточнили, что инвестиционная компания АФК «Система» является основным владельцем фармацевтической компании «Биннофарм Групп», в которую входит курганский завод «Синтез». Поэтому основной темой встречи стало развитие предприятия. На территории «Синтеза» уже реализуется масштабный ивестпроект по строительству логистического комплекса площадью более 16 тыс. м кв. Новый склад сырья, материалов и готовой продукции ПАО «Синтез рассчитан почти на 13 000 паллетомест. Также с руководством АФК „Система“ обсудили проект создания в Кургане ИТ-парка, который сейчас разрабатывается регионом. Шумков отметил, что продолжит встречи с представителями крупных компаний для переговоров по созданию производств и реализации проектов в Курганской области.
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