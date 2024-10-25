Под Пермью водитель насмерть сбил ребенка

Под Пермью автомобиль насмерть сбил 14-летнего ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Пермскому краю.
«Вечером 24 октября автомобиль Opel под управлением водителя 1966 года рождения двигался со стороны Березников. В районе остановки „Отворот на Пальники“ водитель допустил наезд на пешехода — мальчика 2010 года рождения. Подросток получил травмы, от которых позже скончался в больнице», — рассказали корреспонденту URA.RU в полиции.
По предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неустановленном месте. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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