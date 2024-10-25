Под Пермью водитель насмерть сбил ребенка

В районе остановки «Отворот на Пальники» под колесами автомобиля погиб школьник
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте
По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте Фото:

Под Пермью автомобиль насмерть сбил 14-летнего ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Пермскому краю.

«Вечером 24 октября автомобиль Opel под управлением водителя 1966 года рождения двигался со стороны Березников. В районе остановки „Отворот на Пальники“ водитель допустил наезд на пешехода — мальчика 2010 года рождения. Подросток получил травмы, от которых позже скончался в больнице», — рассказали корреспонденту URA.RU в полиции.

По предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неустановленном месте.  На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Под Пермью автомобиль насмерть сбил 14-летнего ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Пермскому краю. «Вечером 24 октября автомобиль Opel под управлением водителя 1966 года рождения двигался со стороны Березников. В районе остановки „Отворот на Пальники“ водитель допустил наезд на пешехода — мальчика 2010 года рождения. Подросток получил травмы, от которых позже скончался в больнице», — рассказали корреспонденту URA.RU в полиции. По предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неустановленном месте.  На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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