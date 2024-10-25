25 октября 2024

Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября

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Израиль атаковал Иран в ответ на обстрелы 1 октября
Израиль атаковал Иран в ответ на обстрелы 1 октября Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Израиль атаковал Иран в отместку за масштабный удар, произошедший 1 октября. Об этом сообщает портал Axios.

«Израиль начал атаку на Иран рано утром в ответ на его массированный удар баллистическими ракетами 1 октября», — пишет Axios со ссылкой на свои источники. Иранское государственное телевидение, в свою очередь, сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран, подчеркивает портал.

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Израиль атаковал Иран в отместку за масштабный удар, произошедший 1 октября. Об этом сообщает портал Axios. «Израиль начал атаку на Иран рано утром в ответ на его массированный удар баллистическими ракетами 1 октября», — пишет Axios со ссылкой на свои источники. Иранское государственное телевидение, в свою очередь, сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран, подчеркивает портал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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