Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября

Израиль атаковал Иран в ответ на обстрелы 1 октября
новость из сюжетаИран атаковал Израиль сотнями ракет
Израиль атаковал Иран в отместку за масштабный удар, произошедший 1 октября. Об этом сообщает портал Axios.
«Израиль начал атаку на Иран рано утром в ответ на его массированный удар баллистическими ракетами 1 октября», — пишет Axios со ссылкой на свои источники. Иранское государственное телевидение, в свою очередь, сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран, подчеркивает портал.
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