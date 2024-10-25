Новый населенный пункт создали в Курской области впервые за 30 лет

26 октября 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

В Новом поселке в Курской области помимо домов построили социальные объекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курской области впервые за три десятилетия возник новый населенный пункт под названием Меркурий. Его создание стало возможным благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России. «В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт. Он получил название Меркурий. Его организовала ГК «Агропромкомплектация» по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, — написал официальный telegram-канал министерства. Уже 30 семей получили ключи от нового жилья. Строительство продолжается: завершено возведение 20 домов, а еще столько же планируется сдать в следующем году. Инфраструктуру агропоселка продумали для полноценной жизни сотрудников предприятия и их семей: здесь есть спортивный комплекс, магазин и детский сад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области впервые за три десятилетия возник новый населенный пункт под названием Меркурий. Его создание стало возможным благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России. «В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт. Он получил название Меркурий. Его организовала ГК «Агропромкомплектация» по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, — написал официальный telegram-канал министерства. Уже 30 семей получили ключи от нового жилья. Строительство продолжается: завершено возведение 20 домов, а еще столько же планируется сдать в следующем году. Инфраструктуру агропоселка продумали для полноценной жизни сотрудников предприятия и их семей: здесь есть спортивный комплекс, магазин и детский сад.