25 октября 2024

Новый населенный пункт создали в Курской области впервые за 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, коттеджный поселок исток
В Новом поселке в Курской области помимо домов построили социальные объекты Фото:

В Курской области впервые за три десятилетия возник новый населенный пункт под названием Меркурий. Его создание стало возможным благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

«В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт. Он получил название Меркурий. Его организовала ГК «Агропромкомплектация» по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, — написал официальный telegram-канал министерства.

Уже 30 семей получили ключи от нового жилья. Строительство продолжается: завершено возведение 20 домов, а еще столько же планируется сдать в следующем году. Инфраструктуру агропоселка продумали для полноценной жизни сотрудников предприятия и их семей: здесь есть спортивный комплекс, магазин и детский сад.

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В Курской области впервые за три десятилетия возник новый населенный пункт под названием Меркурий. Его создание стало возможным благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России. «В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт. Он получил название Меркурий. Его организовала ГК «Агропромкомплектация» по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, — написал официальный telegram-канал министерства. Уже 30 семей получили ключи от нового жилья. Строительство продолжается: завершено возведение 20 домов, а еще столько же планируется сдать в следующем году. Инфраструктуру агропоселка продумали для полноценной жизни сотрудников предприятия и их семей: здесь есть спортивный комплекс, магазин и детский сад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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