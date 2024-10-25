КСИР: атака Израиля была направлена на жизненно важные военные и силовые объекты

Израиль метил в важные военные объекты Ирана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по Ирану ракетный удар, целями которого стали важные военные и силовые объекты. С таким заявление выступил иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
«Целями ракетного удара Израиля [в Иране] стали „жизненно важные военные и силовые объекты“, — сказали представители КСИР. Сообщение приводит РБК.
Ночью 26 октября Израиль ударил по объектам в Иране. Атака стала ответом на обстрелы со стороны республики. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнула, что ее силы мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
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