25 октября 2024

КСИР: атака Израиля была направлена на жизненно важные военные и силовые объекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль метил в важные военные объекты Ирана
Израиль метил в важные военные объекты Ирана Фото:

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по Ирану ракетный удар, целями которого стали важные военные и силовые объекты. С таким заявление выступил иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

«Целями ракетного удара Израиля [в Иране] стали „жизненно важные военные и силовые объекты“, — сказали представители КСИР. Сообщение приводит РБК. 

Ночью 26 октября Израиль ударил по объектам в Иране. Атака стала ответом на обстрелы со стороны республики. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнула, что ее силы мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по Ирану ракетный удар, целями которого стали важные военные и силовые объекты. С таким заявление выступил иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР). «Целями ракетного удара Израиля [в Иране] стали „жизненно важные военные и силовые объекты“, — сказали представители КСИР. Сообщение приводит РБК.  Ночью 26 октября Израиль ударил по объектам в Иране. Атака стала ответом на обстрелы со стороны республики. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнула, что ее силы мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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