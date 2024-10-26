Мигрантов ждут ужесточения, а блогеров посчитают: какие законы вступают в силу в ноябре

В ноябре в силу вступает ряд новый законов, в частности, об ужесточении правил въезда в РФ для мигрантов, пересчете блогеров, аудитория которых составляет более 10 тысяч подписчиков, и досрочном прекращении полномочий иноагентов во власти. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Какие законы вступают в силу в ноябре <...> Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы <...> Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он перечислил несколько законов, которые будут приняты в ноябре и дал пояснения к ним:
- Закон о совершенствовании мигрантской системы исключит ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах, а также позволит не допустить в страну тех, кто нарушил ее закон. Будет допускаться единообразный перевод имен и фамилий мигрантов. Правительство РФ сможет экспериментировать с апробацией не предусмотренных законом правил въезда иностранных граждан в РФ. Информацию из государственной геномной регистрации можно будет использовать для установления личности иностранцев;
- Помимо вышеуказанного, лица, которым выдали гражданство РФ до принятия закона о присяге, должны будут ее принести. В противном случае их гражданство станет недействительным;
- Будет принят закон, по которому Роскомнадзор будет вести учет блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч человек. Председатель ГД отметил, что владельцы страниц в соцсетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию также, как и СМИ. Также владельцы мессенджеров будут обязаны не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия;
- Досрочно прекратятся, полномочия граждан, которые занимают должности в органах публичной власти и включены в список иноагентов по состоянию на 15 мая 2024 года;
- Региональные власти будут самостоятельно разрабатывать и принимать планы тушения лесных пожаров и предупреждать возникновение ЧС или ликвидировать его последствия;
- Появится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях для пресечения нарушений.
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