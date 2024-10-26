Минобороны подтвердило освобождение Александрополя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение Александрополя в ДНР. Сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь», — сообщило оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике.

Ранее об освобождении Александрополя сообщали российские военкоры. По их словам, ВС РФ подняли фланг в центре населенного пункта и взяли Кураховку и Горняк в окружение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение Александрополя в ДНР. Сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ. «Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь», — сообщило оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике. Ранее об освобождении Александрополя сообщали российские военкоры. По их словам, ВС РФ подняли фланг в центре населенного пункта и взяли Кураховку и Горняк в окружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...