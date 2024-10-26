Минобороны подтвердило освобождение Александрополя

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение Александрополя в ДНР. Сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь», — сообщило оборонное ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике.
Ранее об освобождении Александрополя сообщали российские военкоры. По их словам, ВС РФ подняли фланг в центре населенного пункта и взяли Кураховку и Горняк в окружение.
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