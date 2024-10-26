РВ: российские войска освободили Александрополь в ДНР

ВС РФ окружают Горняк и Кураховку, сообщили военкоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили Александрополь (ДНР) и возвели флаг в центре населенного пункта. Об этом заявили военкоры.
«Стодесятой бригадой освобожден Александрополь», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что ВС РФ подняли фланг в центре населенного пункта. По их данным, российская армия окружает Кураховку и Горняк. Она прорвала важный рубеж обороны ВСУ и закрепилась в шахте №42.
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