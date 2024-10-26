В подмосковном парке в Пушкино произошли драка подростков и стрельба

26 октября 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

В Подмосковье произошел конфликт между двумя группами подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Звуки стрельбы раздались в центральном парке в подмосковном городе Пушкино. По предварительным данным, там произошли разборки между двумя компаниями подростков. «В Центральном парке города Пушкино произошел конфликт со стрельбой», — передает МК.RU . Очевидцы сообщают, что там произошел конфликт между компаниями подростков, который закончился поножовщиной и стрельбой. По информации Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Местный житель утверждает, что конфликт был связан с враждой двух микрорайонов — «наших» и «красноармейских». По другим данным, драка началась из-за потасовки двух девочек: после словесной перепалки они устроили «забив». На месте работают правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звуки стрельбы раздались в центральном парке в подмосковном городе Пушкино. По предварительным данным, там произошли разборки между двумя компаниями подростков. «В Центральном парке города Пушкино произошел конфликт со стрельбой», — передает МК.RU. Очевидцы сообщают, что там произошел конфликт между компаниями подростков, который закончился поножовщиной и стрельбой. По информации Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Местный житель утверждает, что конфликт был связан с враждой двух микрорайонов — «наших» и «красноармейских». По другим данным, драка началась из-за потасовки двух девочек: после словесной перепалки они устроили «забив». На месте работают правоохранительные органы.