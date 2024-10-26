В подмосковном парке в Пушкино произошли драка подростков и стрельба

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, споттинг, уличная драка
В Подмосковье произошел конфликт между двумя группами подростков Фото:

Звуки стрельбы раздались в центральном парке в подмосковном городе Пушкино. По предварительным данным, там произошли разборки между двумя компаниями подростков.

«В Центральном парке города Пушкино произошел конфликт со стрельбой», — передает МК.RU. Очевидцы сообщают, что там произошел конфликт между компаниями подростков, который закончился поножовщиной и стрельбой. По информации Shot, стрельба велась из травматического пистолета.

Местный житель утверждает, что конфликт был связан с враждой двух микрорайонов — «наших» и «красноармейских». По другим данным, драка началась из-за потасовки двух девочек: после словесной перепалки они устроили «забив». На месте работают правоохранительные органы.

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Звуки стрельбы раздались в центральном парке в подмосковном городе Пушкино. По предварительным данным, там произошли разборки между двумя компаниями подростков. «В Центральном парке города Пушкино произошел конфликт со стрельбой», — передает МК.RU. Очевидцы сообщают, что там произошел конфликт между компаниями подростков, который закончился поножовщиной и стрельбой. По информации Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Местный житель утверждает, что конфликт был связан с враждой двух микрорайонов — «наших» и «красноармейских». По другим данным, драка началась из-за потасовки двух девочек: после словесной перепалки они устроили «забив». На месте работают правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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