В Петербурге несколько машин сгорели за полчаса после поджога

27 октября 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Очевидцы помогали спасателям тушить пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла серия пожаров, в результате которых пострадали несколько автомобилей. Первый случай зафиксирован на Гражданском проспекте, где загорелся автомобиль Peugeot, огонь был ликвидирован через 20 минут. Вскоре после этого, еще три машины вспыхнули на Северном проспекте. Очевидец Сергей Широгоров рассказал, что бросился тушить огонь до приезда пожарных служб. «Мы с жильцами верхних этажей, которые заметили пожар, бросились помогать. Они сбросили ковер с балкона, чтобы помочь потушить пламя», — рассказал он телеканалу 78.ru. Местные жители подозревают, что причиной серии возгораний могли быть действия поджигателей. Пока официальные органы не предоставили информацию о возможных причинах пожаров, а сведения о пострадавших не поступали. Детали инцидента продолжают устанавливаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла серия пожаров, в результате которых пострадали несколько автомобилей. Первый случай зафиксирован на Гражданском проспекте, где загорелся автомобиль Peugeot, огонь был ликвидирован через 20 минут. Вскоре после этого, еще три машины вспыхнули на Северном проспекте. Очевидец Сергей Широгоров рассказал, что бросился тушить огонь до приезда пожарных служб. «Мы с жильцами верхних этажей, которые заметили пожар, бросились помогать. Они сбросили ковер с балкона, чтобы помочь потушить пламя», — рассказал он телеканалу 78.ru. Местные жители подозревают, что причиной серии возгораний могли быть действия поджигателей. Пока официальные органы не предоставили информацию о возможных причинах пожаров, а сведения о пострадавших не поступали. Детали инцидента продолжают устанавливаться.