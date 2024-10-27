МО РФ впервые сообщило об уничтожении радиолокационного комплекса в зоне СВО

МО РФ впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса ieMHR. По их данным, комплекс произведен в Израиле.
«Минобороны впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса ieMHR», — сообщили в Минобороны РФ, добавив, что комплекс уничтожен в зоне СВО. Там отметили, что система произведена в Израиле.
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