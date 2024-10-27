МО РФ впервые сообщило об уничтожении радиолокационного комплекса в зоне СВО

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МО РФ впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса
МО РФ впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса ieMHR. По их данным, комплекс произведен в Израиле. 

«Минобороны впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса ieMHR», — сообщили в Минобороны РФ, добавив, что комплекс уничтожен в зоне СВО. Там отметили, что система произведена в Израиле.

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Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса ieMHR. По их данным, комплекс произведен в Израиле.  «Минобороны впервые сообщило об уничтожении тактического радиолокационного комплекса ieMHR», — сообщили в Минобороны РФ, добавив, что комплекс уничтожен в зоне СВО. Там отметили, что система произведена в Израиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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