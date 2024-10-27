Санду объяснила, зачем Молдавия ввела санкции против России

Президент Молдавии Майя Санду объяснила причины введения санкций против России. По ее словам, такой шаг был необходим для избежания международных санкций против самой Молдавии, которые могли бы серьезно повлиять на экономику страны и ее банковскую систему.
«Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», — заявила Санду. Ее слова передает РИА «Новости». О причинах введения санкций против России она рассказала выступая во время дебатов с Александром Стояногло.
Во время дебатов Стояногло раскритиковал действующего президента. Он указал, что антироссийские санкции привели к потере для граждан Молдавии возможностей в области торговли и доступа к дешевым энергоресурсам.
Ранее в Молдавии завершились президентские выборы и референдум об интеграции страны в Евросоюз (ЕС). По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, результаты голосования показали противоречивые результаты. Ни один из кандидатов на выборах не смог набрать необходимое абсолютное большинство голосов для победы в первом туре. Майя Санду набрала с 42,45% голосов.
Что касается интеграции в ЕС. В ее поддержку высказались 50,46% голосовавших. Подробнее о позиции молдован относительно будущего страны в Евросоюзе и следующем президенте — в материале URA.RU.
В 2023 году Молдавия решила решила присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, отметив, что пока страна не присоединились к 10 видам ограничений, но в ближайшее время страна сократит это число.
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