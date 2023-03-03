Молдавия решила присоединиться к санкциям против России

03 марта 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Молдавия расширит пакет санкций против России, заявил Нику Попеску Фото: Thomas Imo / TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ближайшее время Молдавия может присоединиться большему количеству антироссийских санкций совместно с ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску во время брифинга, в честь годовщины подачи Молдавией заявки на членство в ЕС. «В том, что касается санкций, наша позиция абсолютно ясна. Наша степень присоединения к санкциям значительно вырастет. В Европейском союзе действует 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций», — заявил Нику Попеску во время брифинга, трансляция которого велась на yotube-канале . Он отметил, что на данный момент Молдавия не присоединились к 10 видам санкций, однако в ближайшее время страна сократит это число. Его слова передает « Газета.ru ». Ранее правительство Молдавии обратилось к ЕС с просьбой отправить в страну гражданскую миссию по безопасности. Нику Попеску отмечал, что страна подвержена гибридным угрозам, передает «Федеральное агентство новостей». Летом 2022 года Нику Попеску сообщал, что у Молдавии слишком слабая экономика, чтобы поддерживать санкционное давление ЕС против России. Он отметил, что Молдавия не сможет решить вес спектр проблем, если присоединится к санкциям.

В ближайшее время Молдавия может присоединиться большему количеству антироссийских санкций совместно с ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску во время брифинга, в честь годовщины подачи Молдавией заявки на членство в ЕС. «В том, что касается санкций, наша позиция абсолютно ясна. Наша степень присоединения к санкциям значительно вырастет. В Европейском союзе действует 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций», — заявил Нику Попеску во время брифинга, трансляция которого велась на yotube-канале. Он отметил, что на данный момент Молдавия не присоединились к 10 видам санкций, однако в ближайшее время страна сократит это число. Его слова передает «Газета.ru». Ранее правительство Молдавии обратилось к ЕС с просьбой отправить в страну гражданскую миссию по безопасности. Нику Попеску отмечал, что страна подвержена гибридным угрозам, передает «Федеральное агентство новостей». Летом 2022 года Нику Попеску сообщал, что у Молдавии слишком слабая экономика, чтобы поддерживать санкционное давление ЕС против России. Он отметил, что Молдавия не сможет решить вес спектр проблем, если присоединится к санкциям.